Współpracowniczka Biedronia podgryza opozycję. "Nie osiągnęła celu"

Sylwia Spurek z Wiosny Roberta Biedronia zauważyła w TVN24, że Koalicja Europejska nie osiągnęła swojego celu, jakim było odsunięcie PiS od władzy. • Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

W

iosna Roberta Biedronia od wieczoru wyborczego zdaje się przekonywać, że odniosła sukces. Lider formacji już podczas wieczoru wyborczego stwierdził "zwyciężyliśmy". Nowa europosłanka Sylwia Spurek oceniła w TVN24 jednoznacznie to, jak wywiązała się ze swoich celów Koalicja Europejska.– Koalicja Europejska, która powstała, by odsunąć PiS od władzy, tego celu nie osiągnęła – powiedziała w rozmowie z TVN24 Sylwia Spurek. W ten sposób polityczka Wiosny skomentowała oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego . W nich Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło z poparciem 45,38 proc., a Koalicję Europejską poparło 38,47 proc. wyborców.Jednak także wynik Wiosny był o wiele niższy niż można było spodziewać się na podstawie niektórych sondaży . Formacja Roberta Biedronia ledwo przekroczyła próg wyborczy, zdobywając 6 proc. głosów. Ale nie zraziło to na wieczorze wyborczym Roberta Biedronia Dr Sylwia Spurek odeszła z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i dołączyła do nowego projektu politycznego Roberta Biedronia. W rozmowie z Anną Dryjańską z naTemat wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się na ten krok źródło: TVN24