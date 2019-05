"Uwaga! Fala wezbraniowa". RCB ostrzega, a Trzaskowski zamyka bulwary wiślane

Fala wezbraniowa na Wiśle. Do jej kulminacji ma dojść we wtorek. Trwa ewakuacja lokali na bulwarach wiślanych. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ala wezbraniowa na Wiśle ma przejść przez Warszawę we wtorek 28 maja. Jej kulminacja ma przypaść także na środę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła Polakom na komórki SMS-y ostrzegające. Do zagrożenia odniósł się także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.Fala wezbraniowa przejdzie przez Warszawę we wtorek w godzinach 6-18. Włodarz stolicy poinformował, że podczas spotkania Zespołu Zarządzania Kryzysowego zdecydował że już w poniedziałek dla bezpieczeństwa zostaną zamknięte bulwary wiślane. "Służby są w pełnej gotowości i stale monitorują stan Wisły" – napisał Rafał Trzaskowski na Twitterze.Fala wezbraniowa przechodzi także przez Mazowsze i Lubelszczyznę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało mieszkańcom położonych przy Wiśle powiatów wiadomości SMS z ostrzeżeniami. Wcześniej ostrzegano także mieszkańców województw świętokrzyskiego, małopolskiego czy podkarpackiego. RCB ostrzega przed zbliżaniem się do tych rzek.Z kolei zgodnie z informacjami komendy stołecznej Państwowej Straży Pożarnej, kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle we wtorek groźna jednak nie będzie. We wtorek o godz. 6 spodziewana jest fala na punkcie Warszawa Bulwary i ma mieć około 600 centymetrów, czyli tyle, ile wynosi stan ostrzegawczy. Nie przekroczy więc pułapu alarmowego.