Dopiero te mapy pokazują obraz klęski Koalicji Europejskiej. Przewaga PiS była miażdżąca

Jarosław Kaczyński ma się z czego cieszyć. PiS w wyborach do PE zmiażdżyło konkurencję. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

iadomo już, że PiS wygrało wybory do PE ze znaczną przewagą nad Koalicją Europejską. Procentowo różnica może nie wygląda tak efektownie, ale kiedy spojrzymy na mapę Polski i wynik głosowania w poszczególnych gminach - a nie tylko w województwach, jak w wieczór wyborczy - widać, że partia Jarosława Kaczyńskiego nie dała rywalom żadnych szans.6 192 780 – dokładnie tyle głosów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do PE , co dało wynik 45,38 proc. Koalicja Europejska zgarnęła 5 249 935 głosów i uzyskała 38,47 proc. poparcia.Od momentu ujawnienia sondażowych wyników głosowania w niedzielę, mówi się o sukcesie wyborczym PiS. Skalę zwycięstwa partii Jarosława Kaczyńskiego widać jednak dopiero w momencie, gdy przyjrzymy się wyborczym mapom powiatów i gmin.Zobaczcie sami, w jakich powiatach PiS zdominowało konkurencję, a gdzie lepsza okazała się KE.Jeszcze bardziej efektownie wygląda wizualizacja skupiona na gminach. Tutaj już nie ma wątpliwości, że PiS dosłownie zmiażdżyło politycznych rywali. Najlepiej widać to po wschodniej części Polski. Na Lubelszczyźnie partia rządząca zgarnęła dosłownie wszystko, co było do wzięcia.Kaczyński po ujawnieniu oficjalnych wyników podsumował sukces swojego ugrupowania . Ostrzegał też przed atakami ze strony przeciwników. – Oni ciągle są aktywni i będą działać z całą pewnością metodami, których niewielką część poznaliśmy w tych wyborach. Sądzimy, że te metody będą jeszcze gorsze niż dotychczas – stwierdził.