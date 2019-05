Tusk wreszcie skomentował wyniki wyborów do PE. "Wynik PiS nie budzi mojego zdziwienia"

Donald Tusk skomentował wynik Eurowyborów. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

P

rzewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk odniósł się do wyniku wyborczego Koalicji Europejskiej i Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Europarlamentu. Jego zdaniem oba wyniki były wyższe niż się spodziewano.– Wynik KE jest wyższy niż wskazywały na to badania, natomiast wynik PiS jest wyraźnie wyższy niż się spodziewano. Obóz rządzący używa narzędzi przekonywania Polaków takich jak polityka socjalna czy prezenty tuż przed wyborami. (...)Nie ma co pomstować, koniunktura gospodarcza pozwala na stosowanie takich technik i opozycja nie może narzekać – powiedział w Brukseli szef Rady Europejskiej Donald Tusk Jego zdaniem nie ma co ukrywać, że PiS miało w tych wyborach sporą przewagę. – Obóz rządzący ma media publiczne, a trzeba przyznać, że media publiczne w Polsce to teraz ukierunkowana, agresywna propaganda rządowa. Wynik PiS nie budzi mojego zdziwienia, chociaż moje serce biło dla koleżanek i kolegów z opozycji – przyznał były premier.Zapytany, czy czuje się odpowiedzialny za wynik wyborów, zażartował, że "przyzwyczaił się do różnych win Tuska". – Jak będzie trzeba, to weźmie winę na siebie – dodał.