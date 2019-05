Martin Luther King miał mieć romans z 40 kobietami. Biograf pastora ujawnił sensacyjne fakty

Martin Luther King miał mieć romans z 40 kobietami. Sensacyjne dokumenty ujawnił twórca biografii pastora. • Fot. By Phil Stanziola, NYWT&S staff photographer / Domena publiczna

Bartosz Świderski

BI ma dysponować materiałami, które dowodzą, że Martin Luther King dopuścił się romansu z ponad 40 kobietami. Co więcej, pastor miał "na własne oczy widzieć i śmiać się", gdy jego kolega gwałcił kobietę.Dokumenty, które maja amerykańscy śledczy pochodzą podobno z lat 60. ubiegłego wieku, ale na razie nie zostaną ujawnione. Do części tych materiałów dotarł jednak Dawid Garrow, historyk i twórca biografii Martina Luthera Kinga.Z dokumentów można dowiedzieć się o szokujących faktach. Sugerują one, że King dopuścił się romansu z ponad 40 kobietami. Miał angażować się w orgie seksualne i zabiegać o usługi prostytutek.Na tym jednak nie koniec sensacyjnych doniesień. Martin Luther King rzekomo uczestniczył w zdarzeniu, do którego doszło w pokoju hotelowym. Wtedy jego przyjaciel miał gwałcić kobietę na oczach pastora. Jaka była jego reakcja? Podobno "tylko patrzył i śmiał się".Więcej szczegółów na temat ciemnych stron życiorysu Kinga mamy poznać w czwartek. Artykuł Davida Garrowa zostanie opublikowany w magazynie "Standpoint".źródło: businessinsider.com