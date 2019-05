Tymon Tymański żył w otwartym związku ze swoją żoną. Tyle tylko, że ona o tym nie wiedziała

Małżeństwo Tymańskich rozwodzi się. Tymon zdradzał żonę Marię • Fot. Instagram.com/tymontymanski/ Instagram.com/mariabros

Tymon Tymański Wypowiedź dla "Faktu" Bez przesady, lubię się napić z moimi fanami. Czasem zdarza mi się wylądować w nie swoim łóżku. Jestem w sumie poliamorystą, a moja obecna żona jest bardzo wyluzowana i mamy cudowny, otwarty związek.

Maria Tymańska Wypowiedź dla "Faktu" Niestety o rzekomym życiu w otwartym związku dowiedziałam się dopiero z wywiadu udzielonego przez Tymona "Faktowi". Nie jesteśmy już razem. Od dłuższego czasu dochodziły mnie słuchy, że mój mąż nie dochowuje wierności, ale nie jestem typem detektywa, który sprawdza wiadomości i wypytuje partnera o każdy szczegół.





ymon Tymański znany jest z rockandrollowego stylu życia, a najnowsza afera z jego udziałem wpisuje się w tę konwencję. Tymański bowiem przyznał w wywiadzie, że zdradzał swoją żonę na trasach koncertowych. Myślał, że ma taki układ z żoną. Ona jednak jest innego zdania i domaga się rozwodu.Tymańscy są małżeństwem od 2013 roku, mają dwójkę dzieci. Tymon pochwalił się ostatnio w "Fakcie" , że nie jest do końca wierny swojej żonie. Zapewnił jednak, że Maria jest wyluzowana i nie robi z tego problemów.Maria Tymańska jednak małżeństwo traktowała zupełnie inaczej. I bynajmniej nie uważała go za "otwarte". Nie miała pojęcia o tym, że jej mąż śpi z innymi kobietami. Dowiedziała się o tym z... w wywiadu.Kobieta dodała, że wywiad był gwoździem do trumny, bo już wcześniej myślała o rozwodzie. – Nie będę ukrywać, że informacja o nie jednej, a wielu zdradach, zwłaszcza o tych, które wydarzały się gdy nasze dzieci były malutkie, była dla mnie bolesna, lecz decyzję o rozstaniu podjęłam wcześniej i niezależnie od tej informacji – mówiła "Faktowi". Tymańscy podjęli wspólną decyzję o rozwodzie. Maria zapewniła, że jest nieodwracalna.Tymon Tymański to kompozytor, multiinstrumentalista, poeta i aktor. Grał w takich zespołach jak m. in. Kury, Miłość, czy Tymon & The Transistors. Zdobył nagrodę Złotej Kaczki i Orła za muzykę do filmu "Wesele" Wojtka Smarzowskiego. Z kolei Maria Tymańska jest pisarką i didżejką.Źródło: fakt.pl