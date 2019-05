Ashton Kutcher świadkiem w procesie seryjnego mordercy. "Hollywoodzki Rozpruwacz" zabił jego koleżankę

Ashton Kutcher zeznawał w sądzie jako świadek w sprawie "Hollywoodzkiego Rozpruwacza". Morderca zabił jego koleżankę w 2001 r., kiedy aktor był gwiazdą serialu "Różowe lata 70." • Fot. YouTube / CBS Los Angeles, kadr z serialu

P

opularny amerykański aktor zeznawał w sądzie w sprawie zabójstwa Ashley Ellerin sprzed 18 lat. Została zamordowana tej samej nocy, w którą miała iść na imprezę z Ashtonem Kutcherem. Policja ustaliła, że napastnikiem był Michael Gargiulo, znany jako "Hollywoodzki Rozpruwacz". Kobieta została dźgnięta 47 razy.

21 lutego 2001 roku Kutcher i Ellerin mieli iść razem na after party po rozdaniu nagród Grammy. 23-latek był wtedy gwiazdą serialu "Różowe lata 70.", 22-latka była studentką, która dorabiała jako striptizerka. Nie byli jeszcze parą, poznali się wcześniej przez wspólnego znajomego. To miała być ich pierwsza randka.



Fatalne spóźnienie

Kutcher najpierw zadzwonił o 20:24 i usłyszał, że 22-latka właśnie wyszła spod prysznica i idzie suszyć głowę. Zaproponował zahaczenie o knajpę, by coś przekąsić przed galą. Potem zatelefonował o ok. 22:00. Ellerin nie odbierała. Został jej wiadomość na skrzynce, że na kolację jest za późno, więc może wybiorą się na drinka.







Aktor wyszedł z psem na spacer i poszedł pod dom 22-latki. Dzwonił, pukał, w końcu zaczął walić pięścią w drzwi, ale nikt nie otworzył. Zajrzał przez okno i zobaczył czerwoną plamę na dywanie. Myślał, że to wino. Jej auto stało na podjeździe. Kutcher stwierdził, że z powodu spóźnienia, Ellerin obraziła się na niego, więc odszedł.Śledczy ustalili potem, że czerwona plama na podłodze nie była winem, lecz krwią, a Ashley w tamtym momencie leżała martwa. Jej ciało znalazła następnego dnia współlokatorka. –Pamiętam, jakby to było wczoraj. Weszłam do domu, Ashley leżała na schodach. Była sina i obryzgana krwią – wspomina Jennifer Disisto. 22-latce zadano 47 ciosów ostrym narzędziem.– Pamiętam, że gdy następnego dnia dowiedziałem się, co się stało, poszedłem na policję i powiedziałem, że na drzwiach są moje odciski palców - przyznał przed sadem Kutcher Ashton Kutcher.Hollywoodzki Rozpruwacz jest oskarżony o brutalne zabicie na tle seksualnym trzech młodych kobiet i próbę pozbawienia życia czwartej. Oprócz 22-letniej Ashley Ellerin, jego ofiarami padły 18-letna Tricia Pacaccio w 1993 r., 32-letnia Maria Bruno w 2005 r. Nie udało mu się jedynie zamordować 26-letniej Michelle Murphy w 2008 r. Nieoficjalnie mówi się, że ofiar może być więcej . Tymczasem Michael Gargiulo twierdzi, ze jest niewinny. Jednak na miejscach zbrodni zostawiał swoje DNA. W przypadku Ashley Ellerin - znał ją i miał na jej punkcie obsesję.– Kiedy ją mordował, musiał być naprawdę wściekły. Najgorsze miejsce zbrodni, jakie widziałem w całej karierze – mówił w rozmowie z CBS detektyw Tom Small. Sekcja zwłok wykazała, że morderca zabrał ze sobą trofeum - fragment czaszki 22-letniej ofiary.Źródło: eonline.com