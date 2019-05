Ziobro nie dał się przestraszyć. Tak skomentował doniesienia o planowanym zamachu na jego życie

Prokuratura potwierdziła, że Zbigniew Ziobro miał być jedną z osób na celowniku mafii. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Z

bigniew Ziobro miał być jedną z osób na celowniku mafii – potwierdził dziennikarzom rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu Marek Poteralski. To odpowiedź na sensacyjne doniesienia "Rzeczpospolitej" o tym, że zabójstwo ministra sprawiedliwości miał zlecić handlarz dopalaczami.– Podejrzanym w sprawie jest 28-letni Jan Krzysztof S. – przekazał rzecznik wrocławskiego sądu Marek Poteralski. Nie ujawnił więcej szczegółów na temat mężczyzny, ale dodał, że Zbigniew Ziobro rzeczywiście znalazł się na celowniku osób związanych z mafią.Głos w sprawie ostatnich doniesień zabrał wcześniej sam minister sprawiedliwości. – Bandytom mówimy jedno: nie wystraszycie nas, sprawiedliwość was dopadnie. Czasy bezkarności przestępców właśnie się skończyły. W Polsce będzie twarde prawo, a prokuratorzy nie będą mieć litości dla przestępców, zwyrodnialców czy handlarzy narkotyków – stwierdził.Przypomnijmy: według ustaleń "Rzeczpospolitej" 28-letni Jan Krzysztof S., który zajmował się handlem dopalaczami, miał zlecić zabójstwo Zbigniewa Ziobry . Dziennik dowiedział się, że za zabicie szefa resortu sprawiedliwości mężczyzna oferował potencjalnemu zabójcy 100 tys. zł.Zabójstwo miało mieć związek z walką z dopalaczami, którą zapowiedział w ubiegłym roku Ziobro. Minister miał zniszczyć interes Janowi S.źródło: RMF FM