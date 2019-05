Politycy PiS ujawniają prawdopodobną datę wyborów parlamentarnych

W wypowiedziach polityków PiS dotyczących daty wyborów parlamentarnych pada jedna data: 13 października. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

13 października to najwcześniejszy możliwy termin jesiennych wyborów parlamentarnych, może być dniem wyborów, ale jest za wcześnie na przesądzanie daty – zdradziła w Polskim Radiu Beata Szydło. Ta data pada też w innych doniesieniach z wieczornego spotkania PiS.Była premier odpowiedziała w Polskim Radiu na pytanie, ile prawdy jest w tym, że wybory mogą odbyć się 13 października. – 13 października to najwcześniejszy możliwy termin jesiennych wyborów parlamentarnych, może być dniem wyborów, ale jest za wcześnie na przesądzanie daty – powiedziała w "Sygnałach Dnia" Beata Szydło . Najwcześniejszy nie oznaczałoby jeszcze wiele, ale ta data pokrywa się z innymi doniesieniami, o czym poniżej.– To najwcześniejszy możliwy termin, który wynika z kalendarza wyborczego, i jest prawdopodobne, że może on być dniem wyborów, oczywiście. Z tym że za wcześnie jeszcze na przesądzanie tej daty. Datę wyborów ogłasza pan prezydent, więc na pewno będzie decydująca jego opinia w tej sprawie – powiedziała Beata Szydło. Tą nieoficjalną datę potwierdza także dziennik "Fakt" . Wybory według informacji tabloidu mają odbyć się 13 października. "Fakt" argumentuje to tym, że prezydent może rozpisać wybory na dzień wolny przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu.– Nie będzie wakacji dla nas. To już zapowiedziane. W sierpniu wystartuje kampania wyborcza – miał powiedzieć w rozmowie z tabloidem jeden z polityków partii.źródło: Polskie Radio