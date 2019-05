"Właśnie mnie wywalili". Witold Gadowski zwolniony z Polskiego Radia

Dziennikarz Witold Gadowski stracił pracę w Polskim Radiu bo popierał poglądy Konfederacji? • Fot. Jędrzej Nowicki / Agencja Gazeta

ziennikarz Witold Gadowski, prowadzący "Komentarz dnia" w radiowej Jedynce, stracił pracę. Portalowi Wirtualnemedia.pl podał oficjalny powód zwolnienia, ale w przypadku mediów narodowych można podejrzewać, że sprawa ma drugie dno."Moi Drodzy, piszę do tych, którzy zarzucali mi współpracę z Polskim Radiem. Już nie macie argumentu... właśnie mnie wywalili" – napisał na Facebooku dziennikarz Witold Gadowski. Do tej pory współpracował z Polskim Radiem i prowadził w nim program "Komentarz dnia". Wcześniej pracował w Telewizji Publicznej.W rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl powiedział, że informację otrzymał od dyrektor anteny, Agnieszki Kamińskiej. Powodem jego zwolnienia była zmiana ramówki. To dość zastanawiające, bo zmiana ramówki trwa i nie dzieje się z dnia na dzień, a wypowiedzenie współpracy PR z Gadowskim miało charakter natychmiastowy.Wychodzi więc na to, że motyw zwolnienia dziennikarza mógł być zgoła inny. Można domyślać się, że chodziło o jego osobliwe poglądy, które prezentował chociażby podczas komentowania marszu z okazji 11 Listopada "Jak się to nie podoba potomkom sowietów Stalina, to proponuje wyjazd do 'ziemi obiecanej bolszewii'" – pisał na swoim Twitterze dziennikarz zwracając się do tych, którzy krytykowali marsz narodowców przez Warszawę.Swoje przypuszczenia wysuwają także słuchacze audycji Gadowskiego. W komentarzach pod postem dziennikarza, w którym poinformował o zwolnieniu, twierdzą, że to przez jego aktywność wokół tematu Ustawy 447 i sprawę majątków żydowskich w Polsce prowadzący stracił posadę.źródło: Wirtualnemedia.pl