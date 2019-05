Będzie problem z dojazdem na Pol'And'Rock Festiwal. Kolej odmówiła dodatkowych pociągów

W tym roku nie będzie specjalnych pociągów na Pol'And'Rock Festiwal. • Fot. Władysław Czulak / Agencja Gazeta

o pierwsza taka sytuacja od 25 lat. W tym roku nie będzie specjalnych pociągów, z których mogliby skorzystać uczestnicy Pol'And'Rock Festiwalu w Kostrzynie nad Odrą. Odmownej decyzji spółki Przewozy Regionalne nie może zrozumieć Jerzy Owsiak, który podkreśla, że jest ona "kompletnie niezrozumiała"."Jak co roku od 25 lat, w drugiej połowie kwietnia zwróciliśmy się do spółki Przewozy Regionalne z pytaniem o dodatkowe pociągi na 25. Pol'and’Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą – piszą organizatorzy Pol'And'Rock Festiwalu . Okazuje się, że tym razem specjalnych pociągów nie będzie. Tak wynika z pisma, które spółka wysłała w odpowiedzi na apel."Spółka Przewozy Regionalne w ostatnich latach, ograniczając koszty, dostosowała ilostan eksploatowanego taboru do liczby niezbędnej do obsługi oferty zamawianej przez Marszałków Województw. Niemniej jednak ze swojej strony deklarujemy wzmocnienie naszej oferty przewozowej w relacjach Kostrzyn – Szczecin, Wrocław, Poznań, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski" – czytamy.Organizatorzy zwracają uwagę, że w tym roku, po raz pierwszy od 25 lat uczestnicy festiwalu nie skorzystają z dodatkowych pociągów. Podali też kilka liczb, z których wynika, że w ubiegłym roku pociągami do Kostrzyna nad Odrą przyjechało blisko 70 tys. osób.– Decyzja krajowego przewoźnika jest dla nas kompletnie niezrozumiała – mówi szef WOŚP, który na swoim Facebooku opublikował nagranie z komentarzem do decyzji Przewozów Regionalnych.Jak zaznaczył, spółka odmówiła wykonania usługi, co jest "rażącym złamaniem prawa młodych Polaków do bezpiecznego przyjazdu i wyjazdu pociągami na tak duże i ważne dla wielu z nich wydarzenie". – Przez tyle lat nasza współpraca była doskonała i nagle w tym roku przychodzi zmiana decyzji. Tłumaczenie jest według mnie nieakceptowalne i niezgodne z prawdą – przyznaje Owsiak.W odpowiedzi na odmowną decyzję o dodatkowych pociągach, organizatorzy wydarzenia już informują chętnych do wyjazdu, jak można dotrzeć na miejsce . Jedną z opcji pozostaje własny samochód – w mieście jak co roku ma działać sieć specjalnych parkingów.Ponadto można korzystać ze wspólnych dojazdów autami wykorzystując serwis BLABLACAR, albo umawiać się na wspólną podróż korzystając z BANKU PODRÓŻY na stronach polandrockfestival.pl. Organizatorzy liczą też na wszelkie przejazdy zorganizowane i dodatkowo wynajęte autokary.