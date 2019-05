Tragedia pod Lublinem. 6-latka przejechała autem własną babcię, kobieta nie przeżyła

Tragedia pod Lublinem. 6-latka przejechała autem babcię. • Fot. Dariusz Borowicz / Agencja Gazeta

o tragicznego wypadku doszło w miejscowości Czółna pod Lublinem. Jak podaje RMF FM, 6-letnia dziewczynka potrąciła samochodem swoją babcię. Kobiety nie udało się uratować.Wszystko wydarzyło się na drodze dojazdowej do posesji w miejscowości Czółna w gminie Niedrzwica niedaleko Lublina. Według RMF FM, auto, którym podróżowały matka, babcia oraz 6-letnia dziewczynka zostawiono przed bramą.Samochód miała prowadzić 37-latka, która po zaparkowaniu pojazdu, podobno schowała kluczyki do schowka. Wysiadła razem z 63-latką - babcią dziewczynki.Potem zdarzenia potoczyły się dramatycznie. Nie wiadomo dokładnie kiedy, ale 6-latka wyjęła kluczyki i uruchomiła silnik. Kiedy auto zaczęło jechać, starsza kobieta zaczęła biec, by je zatrzymać, ale potknęła się. Wtedy została przejechana, a samochód zatrzymał się po chwili na skarpie. Mimo reanimacji 63-latka zmarła.Na razie nie ma więcej informacji na temat okoliczności tragedii.źródło: RMF FM