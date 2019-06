Rekordowe pieniądze dla Legii. Szymański odchodzi do Dynama Moskwa

Sebastian Szymański odchodzi z Legii Warszawa do Dynama Moskwa za 5,5 mln euro. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

a takie pieniądze Legia Warszawa jeszcze nie sprzedała żadnego zawodnika. 20-letni pomocnik Sebastian Szymański odchodzi do Dynama Moskwa za 5,5 mln euro – to nieoficjalna kwota.Może jeszcze wzrosnąć wraz z ewentualnymi bonusami transferowymi. Kwota robi wrażenie, bo skrzydłowy Legii, choć jest uznawany za talent, nie był wcale na rynku gorącym towarem.O transferze Szymańskiego do czołowego rosyjskiego klubu poinformowała już oficjalnie Legia . Wcześniej taką wiadomości podał "Super Express" , ujawniając jednocześnie kwotę transferu pomocnika Legii.Dodatkowe bonusy, które klub z Łazienkowskiej może dostać od Rosjan, sprawią, że suma ta może być nawet największa w historii polskiej ekstraklasy – 7 mln euro. Do tej pory pierwsze miejsce pod tym względem należało do Jana Bednarka z Lecha Poznań, którego sprzedano do Southampton za 6 mln euro. Kwota w naszych warunkach niebotyczna nie jest jednak dla rosyjskich klubów nadzwyczajna. Takie pieniądze to w tamtej piłce rzecz normalna.O tym, że zajmujące w rosyjskiej ekstraklasie Dynamo ma chrapkę na Polaka, wiadomo od dawna. Dobrą opinię wyrobili nam na Wschodzie Maciej Rybus czy Grzegorz Krychowiak. Negocjacje – jak podaje "SE" – poszły sprawnie i w nowym sezonie Szymański będzie grał w Rosji.Młody zawodnik trafił do Wojskowych z TOP 54 Biała Podlaska w 2013 roku. Zadebiutował w pierwszej drużynie w wieku 17 lat w sezonie 2016/17 w meczu o Superpuchar Polski z Lechem Poznań. W tym też sezonie świętował z drużyną swoje pierwsze mistrzostwo Polski. W kolejnym ośmiokrotnie wpisał się już na listę strzelców, a Legia sięgnęła po mistrzostwo i Puchar Polski. W ostatnim sezonie w Legii zdobył 11 goli - i wicemistrzostwo Polski.źródło: Legia.com