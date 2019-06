Wbiegła półnaga na finale Ligi Mistrzów. Wiadomo, jaki miała w tym cel

Kinsey Wolanski wbiegła na boisko w finale Liverpool-Tottenham. • Fot. Instagram / Kinsey Sue

Redakcja naTemat

finale Ligi Mistrzów doszło do nieprzewidzianego zdarzenia, które jednak ma często miejsce przy okazji wielkich zawodów sportowych. Na boisku pojawiła się półnaga kobieta. Okazała się nią znana instagramerka z USA.Damir Skomina, sędzia prowadzący mecz, musiał przerwać na chwilę spotkanie. Na boisko wtargnęła bowiem roznegliżowana, zgrabna kobieta. Kinsey Wolanski, bo o niej mowa, na koszulce reklamowała kanał YouTube swojego partnera. Przez kilka chwil uciekała przed stewardami. W końcu jednak udało im się ją pojmać i trafiła w ręce policji.Wolanski na swoim koncie ma debiut w roli aktorki w horrorze Slasher Party. Na Instagramie śledziło ją przed finałem 650 tys. osób. Rachunek okazał się prosty, kilka godzin później było ich już trzy razy więcej, czyli 1,8 mln. Grozi jej wysoka grzywna i zakaz stadionowy, jednak gdyby mierzyć to zachowanie profitami, z pewnością jej się opłaci. angielskim finale Ligi Mistrzów triumfował Liverpool . Podopieczni Juergena Kloppa pokonali Tottenham 2:0 i odbili sobie porażkę sprzed roku z Realem Madryt. Gole dla wicemistrzów Anglii zdobyli Salah oraz Origi. Bohaterem był ten pierwszy, który jedenastkę wykorzystał już na początku meczu. To dla niego osobisty sukces po finale sprzed roku, kiedy z powodu kontuzji musiał opuścić boisko.