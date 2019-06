Pożar jednego z najstarszych kościołów w Gdańsku. Ogień pojawił się na dachu świątyni

W Gdańsku doszło do pożaru Kościoła pod wezwaniem Piotra i Pawła. • Fot. Facebook / OSP Gdańsk Świbno.

a gdańskiej starówce doszło do pożaru kościoła pw. św. Piotra i Pawła. Płonął dach świątyni, na szczęście nikt nie został poszkodowany. Informację o ogniu straż pożarna dostała o godz. 6 rano. Jak podało biuro prasowe PSP , pożar gasiło 28 jednostek straży pożarnej. Wykorzystano do tego pięć drabin i podnośników. Na szczęście nie ucierpiało też żadne z dzieł sztuki w świątyni. Ołtarz został zabezpieczony przez strażaków.Gaszenie pożaru trwało około dwie godziny. Spalił się dach o łącznej powierzchni około 200 metrów kwadratowych. Obecnie trwa jego rozbiórka i szczegółowy przegląd.Za akcję strażakom podziękowała już prezydent Gdańska. "Wczesnym rankiem dotarła do mnie smutna wiadomość o pożarze dachu kościoła Piotra i Pawła. Pożar został ugaszony. Trwają prace porządkowe i zabezpieczające. W akcji brało udział około 100 strażaków, z Gdańska oraz zastępy z innych powiatów i OSP. Dzięki za błyskawiczną akcję" – napisała Aleksandra Dulkiewicz na Twitterze.źródło: gazeta.pl