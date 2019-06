45-letnia kobieta oblana na ulicy kwasem solnym. Policja poszukuje sprawcy

Policja poszukuje sprawcy, który w Gdańsku oblał 45-letnią kobietę kwasem. • Fot. Krzysztof Mazur / Agencja Gazeta

Redakcja naTemat

olicja z Gdańska poszukuje sprawcy, który w niedzielę rano oblał żrącą substancją 45-letnią kobietę. Trafiła z poparzeniami do szpitala. Do zdarzenia doszło przy ul. Matuszewskiego.Żrąca substancja najprawdopodobniej była kwasem solnym . Śledczy nie wiedzą, czy napastnik znał swoją ofiarę i czy mógł mieć konkretny motyw.– Około godziny dziewiątej dostaliśmy zgłoszenie od mężczyzny, który powiedział, że przy ulicy Matuszewskiego kobieta została oblana żrącą substancją. Poprosiła go o pomoc. Kobiecie została udzielona pomoc medyczna, z poparzeniami została przewieziona do szpitala – powiedziała w rozmowie z gazeta.pl asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady, odzież i substancję. Ustalają świadków zdarzenia i będą analizować zapis z kamer monitoringu.źródło: gazeta.pl