To będzie naprawdę gorący czerwiec. Wiemy, jak długo potrwa fala upałów

uż dzisiaj w zachodniej Polsce termometry pokażą trzydzieści stopni, nawet nad Bałtykiem można spodziewać się 27 kresek na plusie. Tymczasem z 16-dniowej prognozy Tomasza Wasilewskiego z TVN Meteo wynika, że upały potrwają co najmniej do 18 czerwca. Dłużej nie sięga prognoza, więc to wcale nie musi być koniec.Jak tłumaczy Wasilewski, upalna aura to efekt powietrza, które płynie do Polski z północnej Afryki. A dokładniej niżu nad Atlantykiem i wyżu na wschód do Polski. Między te układy ciśnienia wpasował się klin z gorącym powietrzem, który prowadzi wprost do Polski i dalej na północ do Szwecji.Dlatego już dzisiaj odczujemy upał, a na zachodzie Polski termometry wskażą nawet 30 stopni Celsjusza. W następnych dniach nie będzie chłodniej, choćby w piątek możemy zobaczyć 31 stopni.W weekend temperatura nieco się obniży, ale nie ma mowy o jakimkolwiek załamaniu – nadal będzie od 20 do 26 stopni Celsjusza. Od poniedziałku temperatura znowu zacznie rosnąć i już w środę znowu może być 30 stopni.Wreszcie w kolejnych dniach nadal będzie upalnie – aż do 18 czerwca prognozowane są temperatury dochodzące do 29 stopni.źródło: TVN Meteo