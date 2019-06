Chcesz gwiazdkę z nieba? Możemy dać ci Księżyc. W Warszawie gościła niezwykła instalacja

Zdjęcie wykonane smartfonem Huawei P30 Pro. • Fot. na:Temat

atio przed Centrum Nauki Kopernik na kilka czerwcowych wieczorów przeniosło się w przestrzeń pozaziemską. Takie wrażenie można było odnieść spoglądając na siedmiometrowy Księżyc znajdujący się niemal na wyciągnięcie ręki spacerowiczów."Niemal", bo instalacja Luke'a Jerrama pod tytułem "Museum of the Moon" miała aż 7 metrów średnicy.Świetlista kula zawitała do Warszawy zaledwie na trzy wieczory. Instalację można było oglądać od 30 maja do 2 czerwca. Mieszkańcy stolicy nie byli jednak pierwszymi, którzy mieli szansę przekonać się, jak powierzchnia Srebrnego Globu wygląda z bardzo, bardzo bliska."Museum of the Moon" powstało w 2016 roku. Pierwotnie dzieło brytyjskiego artysty było wystawiane w Bristolu - rodzinnym mieście Jerrama. Na przestrzeni kolejnych lat wypełniony helem balon podróżował po całym świecie. Jego dokładne kopie znajdują się dzisiaj między innymi w Sydney i Barcelonie.Wszędzie, gdzie się pojawił, balonowy księżyc stanowił niezwykle fotogeniczną atrakcję: do tej pory na Instagramie umieszczono 20 tysięcy fotografii oznaczonych #MuseumOfTheMoon."Museum of the Moon" to dzieło unikalne nie tylko ze względu na emocje, jakie wyzwala widok elementu pozaziemskiego umieszczonego w "przyziemnych" okolicznościach. Jego powierzchnia stanowi dokładne odzwierciedlenie powierzchni Księżyca: twórca instalacji posiłkował się zdjęciem zrobionym przez satelity NASA, które wykonano w skali 1:500 000.