To już jest kuriozum. Klepacka dostała wyróżnienie od AK wbrew woli zarządu głównego związku

ytuł honorowego członka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej to najwyższe odznaczenie, które przyznaje się osobom szczególnie zasłużonym. Dostali takie m.in. Jan Paweł II oraz żona generała Fieldorfa Janina Fieldorf. Teraz otrzymała go windsurferka Zofia Klepacka. Oficjalnie za zasługi sportowe i patriotyzm, nieoficjalnie chodzi o homofobiczne wypowiedzi pod adresem LGBT. I żeby było dziwniej, otrzymała je wbrew woli zarządu samego związku.– Pani Zofia udziela się w szkołach, odciąga młodzież od smartfonów, żeby nam kalekie pokolenie nie wyrosło i jednocześnie swoją postawą głosi wartości patriotyczne – powiedział podczas uroczystości nadania honorowego tytułu Zofii Klepackiej przedstawiciel okręgu Warszawa-Wschód Mirosław Widlicki.Sportsmenka otrzymała w ten sposób tytuł honorowej członkini Światowego Związku Żołnierzy AK. Na uroczystości obecni byli m.in. wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Melak, szef gabinetu Ministra Obrony Narodowej Łukasz Kudlicki oraz ksiądz kapelan Jerzy Błaszczak. Ten ostatni nie krył, dlaczego windsurferka zasłużyła sobie na nagrodę.– O mądrość dla całego narodu naszego pana Boga prosimy i dziękujemy pani Zosi za to świadectwo, jak ważne... To świadectwo: nie dam moich dzieci na poniewierkę, na poniżenie programem, którym chcą upodlić człowieka, dziecko. I za to bardzo pani Zofii dziękujemy– mówił ks. Błaszczak nawiązując do wypowiedzi Klepackiej dot. osób LGBT Okazuje się jednak, że polska olimpijka otrzymała tytuł bezprawnie. Oddział związku Warszawa-Wschód przyznał go bowiem bez zgody zarządu głównego , o czym informowaliśmy już wcześniej w naTemat.Zdaniem jego członków nastąpiło naruszenie statutu związku, bo nagrodzona osoba musi wykazać się zasługami dla kraju i AK, oraz złamanie przepisów wewnętrznych związku.źródło: TVP INFO