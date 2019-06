Ona jest gwiazdą TVN, a on prezenterem TVP. Małżeństwo ma prosty sposób na życie w zgodzie

Agata i Tomasz Wolny są dziennikarzami w konkurencyjnych stacjach telewizyjnych. Czy zdarza im się kłócić o pracę? • Fot. Agata Wolny / Facebook, Instagram.com/tomaszwolny_tej/

Bartosz Świderski

gata i Tomasz Wolny tworzą jeden z najbardziej zaskakujących duetów w polskim dziennikarstwie. Są małżeństwem i pracują w konkurencyjnych stacjach telewizyjnych. Wiele osób zastanawia się: jak oni to godzą?Agatę Tomaszewską-Wolną możemy zobaczyć na antenie TVN24. Z kolei Tomasz pracuje w TVP od dawna. Kiedyś prowadził "Panoramę", a teraz jest prezenterem "Pytania na śniadanie". – Zdrowy rozsądek pozwala na to, żeby się szanować, kochać, a z tej miłości jest nawet trójka dzieci – przyznał Wolny w rozmowie z "Plejadą".Wychodzi na to, że można godzić życie prywatne i pracę w tak zgoła różnych stacjach. – Praca to jest ostatnia rzecz, o którą my się w domu kłócimy. Zdajemy sobie sprawę, że ten zawód jest trudny, ale uważam, że słowa Czesława Niemena są świetną wskazówką. Wiele lat temu wyśpiewał coś, co powinniśmy nucić sobie każdego dnia: przyszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie – powiedział Tomasz Wolny.Dodajmy, że Agata i Tomasz są małżeństwem od 10 lat.Źródło: plejada.pl