Michał Wiśniewski pofolgował sobie na Juwenaliach. Rzucał rubaszne teksty do swojej 20-letniej wokalistki

ichał Wiśniewski zagrał na Juwenaliach w Białymstoku i trzeba przyznać, że przez cały koncert dobry humor go nie opuszczał. Momentami udzielił mu się aż za bardzo. Cytowane przez "Fakt" teksty, które wygłaszał ze sceny, były co najmniej nie na miejscu.Ich Troje wystąpili na imprezie białostockiej politechniki z nową wokalistką Agatą Buczkowską. Czerwonowłosy lider zespołu kilkukrotnie rzucał do niej niewybredne żarty. W czasie piosenki "Wypijmy za to" leżał w łóżku ustawionym na scenie. Agata usiadła obok niego, na co on zareagował: – Ej, mała, ale jeszcze na mnie nie wsiadłaś – cytuje Wiśniewskiego "Fakt". To nie koniec kontrowersyjnych tekstów.W czasie swojego show otworzył szampana, po czym oblał nim studentów w pierwszych rzędach oraz młodą wokalistkę. Kiedy zobaczył ją przemoczoną, skomentował to słowami: – To jest pierwszy wytrysk, po którym musi się wycierać! – zażartował ze sceny.46-latek sprośne teksty kierował też do pozostałych członków zespołu. Tradycyjnie na koniec koncertu przyszedł czas na przedstawienie muzyków: o perkusiście powiedział, że "zdecydowanie ma trzy wielkie pały", a o puzoniście, "że ma najdłuższą rurę w zespole". A po wszystkim zaprosił na scenę dwóch studentów, których poczęstował wódką.'Fakt" poprosił o komentarz do sprawy Michała Wiśniewskiego. Odesłał ich do swojej prawniczki. – Nie mogę się wypowiedzieć na ten temat, gdyż nie było mnie podczas koncertu. Prawdopodobnie był to sposób wyrazu artystycznego, zaaprobowanego przez muzyków. Gdyby ktoś czuł się urażony, to proszę mi wierzyć, że bym o tym wiedziała – tłumaczyła mecenas Anna Bufnal.Rubaszne teksty kierowane do nowej wokalistki były nie na miejscu z oczywistych powodów. Jednak oprócz tego, że Agata ma zaledwie 20 lat (syn Wiśniewskiego Xavier ma 17), to muzycy byli podejrzewani o romans. Plotki jednak zdementowali.Źródło: fakt.pl