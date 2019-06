Zgwałcona w dzieciństwie 17-latka wybrała eutanazję. Od lat walczyła z chorobami

17-letnia Noa Pothoven z Holandii poddała się eutanazji. • Fot. Instagram.com / @noamaestro

17-letnia Noa Pothoven z Holandii poddała się eutanazji. Dziewczyna zdecydowała się na ten dramatyczny krok, bo jak tłumaczyła, nie potrafiła poradzić sobie z problemami psychicznymi. W przeszłości została zgwałcona i od tamtej pory cierpiała m.in. na depresję i anoreksję.Noa Pothoven z holenderskiego Arnhem mogła poddać się eutanazji , zgodnie z obowiązującym prawem. 17-latka przekonywała, że nie potrafi sobie dalej radzić z własnym życiem, dlatego skorzystała z usług "specjalistów ułatwiających odejście".Dziewczyna od lat zmagała się z różnymi chorobami, które pojawiły się w jej życiu w momencie, kiedy została zgwałcona. Walczyła m.in. z depresją i anoreksją, a także zespołem stresu pourazowego.Jak podaje Sky News, Pothoven w ostatnim poście na Instagramie ujawniła, że odchodzi we własnym domu leżąc na szpitalnym łóżku w otoczeniu rodziny. 17-latka podkreślała, że jej decyzja nie była podjęta pod wpływem impulsu i jest motywowana latami walki o zdrowie. "Żegnam się z najważniejszymi ludźmi w moim życiu" – napisała.Wcześniej Pothoven zasłynęła w Holandii jako autorka książki "Winning or Learning", która była jej biografią. Napisała w niej o swoich dramatycznych przeżyciach z dzieciństwa i próbach powrotu do zdrowia. 17-latka wspominała też o istotnym problemie w Holandii, dotyczącym braku placówek zajmujących się zaburzeniami psychicznymi nastolatków.Przepisy dopuszczające eutanazję obowiązują w Holandii od 2002 r. Zezwalają one na przeprowadzenie eutanazji pod sześcioma warunkami. Jednym z nich jest to, że "cierpienie pacjenta jest nie do zniesienia i bez szans na poprawę" – opisywał portal mojaholandia.nl źródło: Sky News