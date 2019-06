Katarzyna Bosacka wyrzucona z TVN. Powodem kontrakt reklamowy, na który nie było zgody nadawcy

Katarzyna Bosacka prowadziła w TVN Style takie programy, jak: "Co nas truje", "Wiem, co jem i wiem, co kupuję" oraz "Gwiazdy od kuchni". • Fot. Instagram / @katarzynabosacka

Bartosz Świderski

K

atarzyna Bosacka przez lata prowadziła programy kulinarne na antenie TVN Style. Stacja pożegnała się jednak z dziennikarką w trybie natychmiastowym. Powodem były jej kontrakty reklamowe w branży kosmetycznej. Nie miała na nie zgody nadawcy.Pod koniec maja Katarzyna Bosacka podpisała umowę z firmą Laboratorium Naturella, gdzie przez najbliższe trzy lata będzie pełniła rolę ambasadorki ekologicznych kosmetyków spod szyldów OnlyBio i OnlyEco.TVN poinformował, że przyczyną uzasadniającą decyzję o wypowiedzeniu ze skutkiem natychmiastowym umowy zawartej z Katarzyną Bosacką jest wykorzystanie przez dziennikarkę swojego wizerunku na rzecz innej firmy. Umowa Bosackiej zabraniała jej zawierania takich kontraktów, jak ten podpisany z Laboratorium Naturella.Katarzyna Bosacka od kilkunastu lat była związana z TVN Style. Na antenie tej stacji prowadziła takie programy, jak: "Co nas truje", "Wiem, co jem i wiem, co kupuję" oraz "Gwiazdy od kuchni".Źródło: wirtualnemedia.pl