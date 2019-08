5 egzotycznych hitów w sezonie 2019/2020. Do tych dalekich krajów już wykupujemy wycieczki

W Polsce najpopularniejsze kierunki egzotyczne w sezonie zimowym to Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuba, Kenia i Tanzania. Na zdjęciu krajobraz pierwszego w rankingu kraju • 123rf.com / Dmitry Rukhlenko

T

Klaudyna Fudala Rzecznik prasowa serwisu Wakacje.pl, portalu porównującego oferty biur podróży Z roku na rok coraz więcej Polaków wyjeżdża na egzotyczne wakacje, co w ogóle nie dziwi, biorąc pod uwagę ich cenę i znacznie większą niż jeszcze kilka sezonów temu dostępność. Po pierwsze mamy obsługę samolotami czarterowymi, co znacznie obniża cenę, po drugie zwiększył się komfort podróży - przesiadki i międzylądowania zaczynają odchodzić do lamusa, a ponadto bezpośrednio możemy polecieć już nie tylko z Warszawy, ale też z Katowic czy Wrocławia.



Ceny egzotycznych wyjazdów zaczynają się od ok. 2600zł, np. do Emiratów Arabskich. W trwającej przedsprzedaży poza obniżoną ceną biura podróży oferują pakiety gwarancji, a decyzji zakupowej towarzyszy wpłata jedynie zaliczki.

Tajlandia

Tajlandia to królestwo majestatycznych pałaców i buddyjskich świątyń • 123rf.com / Pisit Rapitpunt

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) można określić jako zespół najnowocześniejszych miast wybudowanych na pustyni • 123rf.com / sondem

Kuba

Na Kubę przyciągają turystów kolonialne miasteczka, rajskie plaże i przepyszna kuchnia • 123rf.com / Karel Miragaya

Kenia

Przejażdżki samochodowe po sawannach, połączone z oglądaniem dzikiej przyrody, to obowiązkowa pozycja na liście atrakcji w Kenii • 123rf.com / byrdyak

Tanzania

Za sprawą bezcennych parków narodowych Tanzania to mekka dla miłośników safari • 123rf.com / Kjetil Kolbjornsrud

Komentarz Rainbow

Artykuł powstał we współpracy z Wakacje.pl

egoroczne upały dały się niektórym we znaki. Są jednak tacy, którzy letnich klimatów nigdy nie mają dość. To właśnie oni polują na organizowane zimą wyjazdy do egzotycznych krajów, które z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. W rodzimych biurach podróży już ruszyła przedsprzedaż na wakacje w sezonie zimowym.Jakich bonusów i rabatów możemy się spodziewać? Jeśli dobrze poszukamy, znajdziemy wyjazdy (z wylotami od listopada 2019 do końca marca 2020) nawet ze zniżką procentową do 60 proc. lub kwotową do 500 zł. Zaliczki wahają się od 5 do 30 proc. ceny, która dla kupującego pozostaje niezmienna, nawet jeśli w międzyczasie wzrośnie.A co jeśli spadnie? Wówczas biuro podróży zwróci różnicę. Inne udogodnienia to m.in. możliwość zmiany planów za 1 zł, bezpłatne zarezerwowanie miejsca parkingowego przy lotnisku czy darmowy pobyt dzieci w wybranych hotelach. To, co jednak najważniejsze, to fakt, że wyjazdy egzotyczne nie są tak drogie jak kiedyś.Gdzie warto zaplanować urlop, aby cieszyć się słońcem, plażą i szumem fal nawet w środku zimy? Można kierować się upodobaniami doświadczonych już "zimowych letników". Oto piątka krajów, które według serwisu Wakacje.pl wywindowali oni do ścisłej czołówki. My z kolei wskazujemy możliwe przyczyny, które zdecydowały o takim właśnie wyborze.Nazywana Krainą Uśmiechu z uwagi na przemiłych mieszkańców, którzy turystów witają z otwartymi ramionami. Leżący w południowo-wschodniej Azji kraj idealnie łączy rekreację z kulturą, tradycję z nowoczesnością czy rajskie klimaty z bogatym życiem nocnym, pracując od lat na miano jednego z najpiękniejszych i najatrakcyjniejszych miejsc na świecie.Plażowicze znajdą tu liczne nadmorskie kurorty i tropikalne plaże. Odkrywcy innych kultur zachwycą się zaś majestatycznymi pałacami królewskimi oraz tajemniczymi buddyjskimi świątyniami. Nocne marki będą mogły przebierać w klubach, dyskotekach, restauracjach i barach zarówno w stołecznym Bangkoku, jak i w mniejszych miejscowościach.Wyjazdy do Tajlandii w sezonie 2019/2020 upływają pod znakiem ofert łączących wypoczynek i wycieczki objazdowe. Dla tych, którzy nie chcą rezygnować z plażowania, ale chcą zobaczyć jak najwięcej, biura podróży proponują więc rozwiązanie 7+7 (tydzień wypoczynku, tydzień zwiedzania). Taki pakiet da się wykupić za ok. 5000 zł.O tym kraju mówi się, że nie ma tu rzeczy niemożliwych. Przywiązanie rządzących do bicia światowych rekordów sprawia, że wszystko tu jest NAJ – najwyższe wieżowce, największe centra handlowe, najatrakcyjniejsze parki rozrywki czy najszybsze rollercoastery. Luksus i innowacyjność idą w parze z rozrywką i wypoczynkiem na łonie pięknej przyrody.Z jednej strony futurystyczna architektura, wybudowane ludzką ręką cuda, sztuczne wyspy, gigantyczne obiekty i proekologiczne rozwiązania. Z drugiej luksusowe hotele i resorty, tworzące zakupowy raj sklepy, zjawiskowe wybrzeże, pustynne safari i liczne miejsca do uprawiania sportów. Obrazu całości dopełniają bogata arabska kultura i relikty przeszłości.Od lat niesłabnącą popularnością wśród turystów odwiedzających Zjednoczone Emiraty Arabskie cieszy się Dubaj, otoczone pustynią miasto, którego wizytówką jest najwyższy budynek świata Burj Khalifa. Do "Paryża Bliskiego Wschodu", jak nazywają go niektórzy, można już rezerwować wyjazdy, których ceny zaczynają się od 2 200 zł.Nie ma chyba na świecie drugiego kraju, który izolowany z przyczyn politycznych, byłby jednocześnie tak nieustannie zalewany przez fale turystów. Na tej legendarnej wyspie niepowtarzalny urok roztaczają kolonialne miasteczka, w których, choć czas jakby stanął w miejscu, to codzienne życie toczy się w rytmie wszechobecnej salsy.Kuba to również rajskie plaże jak z pocztówki, z białym piaskiem i krystalicznie czystą wodą, a także zapierające dech w piersiach krajobrazy bogatych w roślinność dolin. Z pewnością nie można tu przejść obojętnie obok przepysznej kuchni. Grzechem byłoby też nie spróbować lokalnego rumu czy w przypadku palaczy najlepszych na świecie cygar.W sezonie 2019/2020 w przedsprzedaży są wycieczki objazdowe po Varadero (najtańsza kosztuje ok. 4800 zł). Leżące w prowincji Matanzas miasto to jeden z największych kurortów na Karaibach, wymieniany na listach najlepszych tropikalnych rajów. W 2019 roku tutejsza plaża zajęła drugie miejsce w rankingu Best Beaches in the World.Miejsce, które swego czasu dorobiło się miana "kolebki ludzkości" za sprawą odkrycia pochodzących sprzed około 2 mln lat szczątków człowieka, musi zasługiwać na szczególną uwagę. Położony nad Oceanem Indyjskim kraj uchodzi za jeden z najpiękniejszych regionów w Afryce, gdzie turysta z Zachodu może w pełni zaznać egzotyki.Ciągnące się kilometrami olśniewające plaże i idealne jako tło podwodnych wycieczek kolorowe rafy koralowe niezmiennie pracują na mocny wizerunek Kenii w turystycznej branży. Podobnie jak przejażdżki samochodowe po sawannach, w trakcie których można "upolować" aparatem Wielką Piątkę – lwa, lamparta, bawoła, słonia i nosorożca.Ci, którzy w ramach bieżącej przedsprzedaży zaczną szukać okazji, natkną się głównie na propozycje wyjazdu do hoteli usytuowanych na wybrzeżu Mombassy (ceny od 4000 zł), drugiego co do wielkości miasta w Kenii, uznawanego za centrum turystyczne kraju. Na północy czekają na przyjezdnych ruiny dawnych miast, a na południu bezkresne plaże.Zdecydowanie dobry wybór na pierwsze spotkanie turysty z Czarnym Lądem. Położony we wschodniej Afryce kraj otwiera drzwi do dziewiczych, nietkniętych ludzką ręką krajobrazów oraz najsłynniejszych parków narodowych, których bogactwem są liczne gatunki dzikich zwierząt. To tu właśnie ze wszystkich stron świata zjeżdżają miłośnicy safari.W tym zakątku na malownicze widoki nie można narzekać, począwszy od najwyższej góry w Afryce, poprzez porozcinane rowami tektonicznymi płaskowyże, a skończywszy na sawannach oraz wielkich jeziorach. A z kontynentu można promem przedostać się na wyspę słynącą z kamiennego miasta, białych plaż, turkusowej wody i palm kokosowych.Trwająca już przedsprzedaż obejmuje przede wszystkim oferty wypoczynku w kurortach położonych na wyspie Zanzibar, która choć cieszy się autonomią, należy w całości do Tanzanii. Ceny wyjazdów zaczynają się od ok 4200 zł. Wśród miejscowości wypoczynkowych warto zainteresować się Jambiani, Kiwengwa i Uroa.–Nasi klienci coraz częściej wybierają na swój wypoczynek dalekie kierunki. Patrząc na tegoroczną przedsprzedaż egzotycznej oferty, możemy śmiało mówić o wzroście sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym. Do najpopularniejszych destynacji egzotycznych już od kilku sezonów należą Meksyk, Kenia, Tajlandia, Kuba czy Zjednoczone Emiraty Arabskie – mówi Edyta Romanowska z biura podróży Rainbow – Na wysokiej pozycji wśród egzotycznych destynacji plasują się również wyjazdy do Indii. Program Indie-Goa z bezpośrednim przelotem z Warszawy to jedna z cieszących się największym zainteresowaniem nowości przygotowanych przez Rainbow na sezon 2019/20 – zaznacza rzeczniczka prasowa jednego z największych biur podróży w Polsce .