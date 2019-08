Kaczyński zrzucił maskę na pikniku. "Zmienimy Konstytucję na potrzebną"

Jarosław Kaczyński zapowiedział na pikniku PiS duże zmiany w Konstytucji • Fot. Twitter.com/pisorgpl

pozycja będzie znów musiała zakładać koszulki z napisem "Konstytucja". Temat w ostatnim czasie ucichł i został zastąpiony przez "ideologię LGBT", ale prezes PiS właśnie opowiedział o dalekosiężnych zamiarach swojej partii. Stało się to na pikniku w Dygowie.Najpierw Jarosław Kaczyński zaczął komplementować Andrzeja Dudę. – Mamy wspaniałego prezydenta i powinien być wybrany na kolejną kadencję, najlepiej w pierwszej turze – przyznał na scenie. Również z niej zauważył w tłumie napis "Konstytucja". Skomentował to słowami "Bardzo dobrze", a potem zdradził przyszłe plany PiS.– Przyjdzie taki dzień, że zmienimy Konstytucję na potrzebną. Na taką, która będzie gwarantowała prawdziwą demokrację, prawdziwą wolność i prawdziwą równość, która jest dzisiaj łamana. Taka będzie ta Konstytucja. I będzie jasna, wyraźna, sformułowana w ten sposób, żeby były jak najbardziej utrudnione różne pokrętne interpretacje – zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Co ciekawe, Kaczyński sam przyznał , że... Konstytucja jest dziś łamana. Przypomnijmy, że powstała nawet specjalna lista ze złamanymi przez Andrzeja Dudę przepisami . Do ostatniego pogwałcenia Konstytucji doszło natomiast całkiem niedawno – wprowadzono zmiany w kodeksie wyborczym