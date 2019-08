Widzicie strój Jędraszewskiego?! W sieci wypłynęły zdjęcia z zagranicznego wojażu arcybiskupa

Abp Marek Jędraszewski w 2014 r. wystąpił w ornacie z symbolem tęczy. • Fot. Facebook.com / Piotr Kusznieruk

bp Marek Jędraszewski ostatnio ostrzegał wszystkich przed "tęczową zarazą". Zapomniał jednak, jaki symbol na ornacie miał okazję sam zaprezentować kilka lat temu w Paryżu. Wymowne zdjęcie duchownego z symbolem tęczy pokazał w sieci Piotr Kusznieruk, szef SLD na Podlasiu.Już chyba każdy usłyszał o tym, co abp Marek Jędraszewski zrobił 1 sierpnia. Metropolita krakowski podczas mszy w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, ostrzegał przed nowym zagrożeniem . Nazwał je "tęczową zarazą". Mówił to w nawiązaniu do "czerwonej zarazy", z którą mieliśmy do czynienia w przeszłości. Chodziło oczywiście o komunizm.Tymczasem w sieci odnaleziono zdjęcie duchownego, które nijak ma się do jego wypowiedzi z 1 sierpnia. Dlaczego? Jędraszewski w 2014 r. sam bowiem zaprezentował się z... symbolem tęczy. Przypomniał o tym przewodniczący SLD na Podlasiu Piotr Kusznieruk. "Jędraszewski z tęczą od brody do ziemi. No i proszę jak elegancko wygląda. I co, nie przeszkadzała wtedy?" – zastanawiał się w swoim wpisie na Facebooku.Niektórzy mogą pomyśleć, że zdjęcie jest fotomontażem, ale sprawdziliśmy. W 2014 r. abp Jędraszewski, jeszcze jako metropolita łódzki, uczestniczył w uroczystości odsłonięcia pomnika Jana Pawła II na skwerze Jana XXIII przy paryskiej katedrze Notre Dame. I zaprezentował się wtedy w ornacie z tęczowym symbolem. Zdjęcia z tego wydarzenia wciąż można znaleźć m.in. na łamach portalu interia.pl