Kasia Tusk po raz pierwszy pokazała córkę na zdjęciu. Jedno pytanie fanów pozostaje bez odpowiedzi

asia Tusk została mamą pod koniec stycznia, ale dopiero teraz pokazała swoją córkę na Instagramie. Już wcześniej skutecznie pilnowała swojej prywatności - na zdjęciach skrywała zaokrąglony brzuch. Podobnie jak i informację o ślubie.O tym, że Kasia Tusk wyszła za mąż, dowiedzieliśmy się przypadkiem - czujne oko dziennikarzy wychwyciło obrączkę na palcu blogerki . Później zaczęły spekulacje o ciąży płci dziecka . Nawet wieść o narodzinach pojawiła się niespodziewanie Teraz przyszedł czas na zdjęcie dziecka, które przez pół roku unikało obiektywów paparazzi. Co prawda Kasia Tusk już wcześniej pozowała z córką , ale nigdy bezpośrednio. Teraz pokazała ją w niemal pełnej krasie."Ale pięknie wyglądacie", "Jakie to urocze", "Aż miło popatrzeć!" – internauci rozpływają się nad zdjęciem. Dopytują też o stroje i... imię córeczki. Wpisów z taką prośbą pojawiło się często i pozostało bez komentarza. Jak na razie odpowiedź na to pytanie zna tylko Kasia Tusk i jej bliscy.