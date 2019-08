Kanał fundacji Kai Godek zablokowany na YouTube. Działaczka żali się na cenzurę

YouTube zawiesił konto Fundacji Życie i Rodzina. Kaja Godek nie zgadza się z decyzją. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

onto prowadzonej przez Kaję Godek Fundacji Życie i Rodzina zostało zablokowane w serwisie YouTube. Powodem mają być treści popierające przemoc wobec innych osób lub grup osób i zachęcające do nienawiści. Działaczka pro-life stwierdziła, że w ten sposób "cenzura przybiera na sile".O tym, że konto fundacji jest zawieszone, poinformowała w mediach społecznościowych sama Kaja Godek . "Niedawno wRealu24.pl, dziś my. Cenzura przybiera na sile i niszczy wolność prowadzenia debaty i prawo do prezentacji konserwatywnych poglądów" – napisała na Twitterze.Działaczka pro-life wyraźnie domaga się w tej sprawie reakcji władz. W swoim poście oznaczyła wiceministra cyfryzacji Adama Andruszkiewicza oraz konto wspomnianego resortu.Godek pokazała też uzasadnienie, jakie otrzymała od przedstawicieli YouTube'a w związku z zablokowaniem konta Fundacji Życie i Rodzina. Wyjaśniono, że na kanale miały być prezentowane treści gloryfikujące lub podżegające do przemocy wobec innej osoby lub grupy osób lub treści zachęcające do nienawiści.Działaczka pro-life zupełnie nie zgadza się z decyzją serwisu, o czym opowiedziała w rozmowie z dorzeczy.pl . – Na swoim kanale prezentowaliśmy prawdę o aborcji i o homolobby. Jest to treść, której nie ma być w przestrzeni publicznej. Aborcja jest okrutnym morderstwem i czynem, którego nic nie usprawiedliwia – podkreślała.