To ona wygrała 4. edycję "Projektu Lady". Niezadowoleni widzowie wylali złość w sieci

Zwyciężczynią "Projektu Lady" została Liubov Mirek

a nami kolejna edycja programu "Projekt Lady", w którym nieokrzesane buntowniczki stają się damami. Komu ta sztuka udała się tym razem najbardziej? Decyzją jurorek wygrała Liubov Mirek. Większość widzów kibicowała jednak zupełnie komuś innemu.O zwycięstwo w rozpoczętej w maju 4. edycji popularnego programu walczyły trzy kobiety: Agata Mielcarz, Dominika Wiącek i Liubov Miruk. To one pokonały 10 pozostałych uczestniczek, które również chciały zmienić swoje życie i liczyły na zdobycie głównej nagrody: trzymiesięczne stypendium w Eurocentres Language Cambridge School w Wielkiej Brytanii o wartości 70 tys. złotych (wraz z zakwaterowaniem).Która "lady" pojedzie na Wyspy? Kiedy Małgorzata Rozenek-Majdan ogłosiła decyzję mentorek Ireny Kamińskej-Radomskiej i Tatiany Mindewicz-Puacz, powody do świętowania miała Liubov Mirek. Ich zdaniem to ona zrobiła największy postępy przez minione 12 tygodni.– Liubov to jest moje ogromne, pozytywne zaskoczenie. Ja naprawdę wierzyłam w tę dziewczynę od początku, ale nie sądziłam, że zrobi aż tak wiele. Że własnymi drogami, na wiele małych sposób będzie potrafiła korzystać z tego, co tu dostaje, i tak cudownie się zmieniać – mówiła Mindewicz-Puacz.Wykorzystam tę nagrodę i tę szansę, którą dostałam. Obiecuję, że przez całe życie będę iść jak dama – mówiła z kolei Mirek, która po ogłoszeniu werdyktu zalała się łzami.Widzowie nie do końca są jednak zadowoleni z werdyktu – faworytką była bowiem Agata Mielcarz. "Nigdy w życiu nie byłam tak rozczarowana. Bardzo kibicowałam Agacie. Szok", "Agata dla mnie najwięcej zrobiła", "Stracony czas na obejrzenie finału", "To było ustawione" – pisali internauci na stronie "Projektu Lady" na Facebooku. Niektórzy mają nawet pretensje, że... wygrała uczestniczka z Ukrainy Na szczęście jednak są osoby, które bronią Liubov Mirek przed falą hejtu. "Żałosne komentarze. Można się nie zgadzać z werdyktem, ale naprawdę słowami typu 'nie zasłużyła', 'ustawka' będziecie odbierać dziewczynie radość z wygranej? Nie mówiąc o komentarzach w stronę narodowości Liubov, które są poniżej jakiegokolwiek poziomu. Ja gratuluję zwyciężczyni!" – napisał ktoś.