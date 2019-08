Jak sprawdzić adres IP swojego komputera? To nie jest wcale takie trudne

Wiemy, jak sprawdzić adres IP w systemie Windows i macOS. • Fot. 123rf

dres IP to liczba, dzięki której można zidentyfikować komputer podłączony do innego serwera lub sieci internetowej. Umożliwia on komunikację z innymi urządzeniami. Jak więc go sprawdzić?Numer IP da się podzielić na dwa typy: adresy lokalne i adresy publiczne. Pierwszy z nich łączy nasz komputer z siecią domową i składa się najczęściej z czterech liczb oddzielonych kropkami (np.: 265.552.06.2). Drugi typ określa zaś adres, pod którym nasze urządzenie pojawia się w internecie.Najprostszym sposobem na to, aby sprawdzić adres w sieci lokalnej w Windowsie jest włączenie zakładki "System", a następnie "Wiersz polecenia" i wpisanie tam komendy "ipconfig". Wtedy na ekranie powinna pojawić się informacja o numerze IP.Innym sposobem na to jest wejście w szczegóły połączenia sieciowego, które da się otworzyć najeżdżając na znaczek WiFi, potem klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję "Otwórz centrum sieci i udostępniania".Jeśli zaś chodzi o publiczny adres IP, z tym mogą pojawić się większe problemy. W przypadku, gdy jesteśmy podpięci do modemu dostawcy internetu, to adres ten sprawdzimy w ten sam sposób, co numer lokalny. Jeżeli jednak mamy router, to adresu musimy poszukać w sekcji ustawienia sieci WAN lub Status.W przypadku systemu macOS (Apple) sprawa jest zdecydowania najprostsza. Wystarczy, że klikniemy w ikonę jabłka w lewym górnym rogu ekranu, następnie przejdziemy do "Preferencji systemowych", a potem naciśniemy zakładkę "Sieci". I voila!Opcjonalnie możecie po prostu wejść na stronę w stylu "What is my IP" i tam sprawdzić swój numer online.