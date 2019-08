Potwierdziło się. Ujawniono nazwisko znanego muzyka, który miał molestować w "Tęczowym Music Boxie"

Program Tęczowy Music Box był szczególnie popularny w latach 90. Ostatnio było głośno o aferze pedofilskiej w programie. • Fot. Screen / TVP / za YouTube

K





rzysztof Sadowski, wielka postać polskiego jazzu, wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Jazzowego, współtwórca "Tęczowego Music Box", działacz Jazz Jamboree i innych programów, nauczyciel setek, a może i tysięcy dzieci, był pedofilem – napisał we wstrząsającym poście na Facebooku dziennikarz Mariusz Zielke. To następstwo doniesień o aferze pedofilskiej w programie.O początkowo rzekomej aferze pedofilskiej dotyczącej programu zrobiło się głośno niedawno. Jak relacjonowała jedna z uczestniczek "Tęczowego Music Boxu" , były one ofiarami molestowania ze strony znanego muzyka, którego tożsamość na początku pominięto. Teraz postanowił ją ujawnić dziennikarz Mariusz Zielke.Zdaniem Zielkego, Sadowski molestował i gwałcił dzieci przez wiele lat, a środowisko wiedziało o tym i milczało. "Dowody są już nie do zbicia. Wszystko przekażę prokuraturze. Szczegóły dziś wieczorem" – napisał Mariusz Zielke na Facebooku.Zielke zapowiedział wstrząsający tekst w dalszej części dnia. Ocenił, że sprawa będzie bolesna dla całego środowiska, które w dużej części wiedziało i kryło pedofilię. Zauważył również, że relacje ofiar są bardzo mocne i jest ich zbyt wiele, by mogły być nieprawdziwe."Krzysztof Sadowski zniszczył życie wielu utalentowanym ludziom, wielu innym próbował. Po zebraniu materiału skieruję doniesienie do prokuratury" – podsumował Zielke. Próbowaliśmy skontaktować się z Marysią Sadowską, ale nie chciała komentować sprawy.Program "Tęczowy Music Box" był emitowany na początku lat 90. na kanale TVP1. Pierwszy odcinek muzycznego show nagrano w wieczór sylwestrowy 1989 roku, jednak jego premiera odbyła się trzy miesiące później.Twórcami programu był znany muzyk jazzowy Krzysztof Sadowski, kompozytor Aleksander Pałac oraz dziennikarka Barbara Kolago. Gospodarzami show zostały m.in. dzieci z zespołu Tęcza, Marysia Sadowska, Krzysztof Tyniec oraz Gabrysia Owsiak. W 1995 roku w zorganizowanym w ramach programu konkursie talentów zwyciężyła Alicja Bachleda-Curuś.