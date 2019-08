Szelągowska wiruje w sukni od projektanta i inspiruje kobiety. "Brak rozmiaru 36 mi nie przeszkadza"

Dorota Szelągowska jest wyjątkowo lubiana przez widzów TVN • Fot. Instagram/dotindotin

ie nosisz rozmiaru 36? I tak możesz wyglądać jak milion dolarów. Przypomina o tym Dorota Szelągowska na Instagramie. Prowadząca programy wnętrzarskie TVN przyznała, że w sukni od Łukasza Jemioła czuje się wyjątkowo kobieco. Dorota Szelągowska to obecnie jedna z największych gwiazd TVN. Córka Katarzyny Grocholi prowadzi kilka programów, w tym "Dorota was urządzi", który zdobył olbrzymią popularność. Dziennikarka ma również wiele wiernych fanów i fanek, którzy obserwują ją w mediach społecznościowych. Ich sympatię Szelągowska zdobyła dzięki naturalności i optymistycznemu podejściu do życia.Temu wszystkiemu prowadząca "Dorota was urządzi" dała właśnie wyraz na swoim nowym zdjęciu na Instagramie. Uśmiechnięta dziennikarka wiruje na nim w pięknej, zwiewnej sukience od projektanta mody Łukasza Jemioła."Nie miałam jeszcze przyjemności poznać Łukasza Jemioła osobiście, ale jak to nastąpi, to rzucę się mu w ramiona. Chłopaku! Jesteś ultra zdolny – w Twoich projektach czuję się kobieco, a brak wpisania się w kanon rozmiaru 36 zupełnie mi nie przeszkadza" – napisała pod fotografią Szelągowska.Post dziennikarki świetnie wpisuje się w ruch body positive , który uświadamia, że każde ciało jest piękne i nie trzeba wyglądać, jak modelka na wybiegu, by czuć się oraz wyglądać świetnie. Fanki Szelągowskiej ochoczo komplementowały więc dziennikarkę na Instagramie. "Piękna kreacja i piękna Ty, "wyglądasz fenomenalnie", "jesteś zjawiskowa!" – pisały.