Duże zmiany w Auchan. "Godziny ciszy" mają obowiązywać w każdym sklepie

d jakiegoś czasu możemy usłyszeć o tzw. godzinach ciszy w sklepach Auchan. Inicjatywa spotkała się z pozytywnym odbiorem i wkrótce ma obowiązywać we wszystkich sklepach tej marki w Polsce. Czym są "godziny ciszy" w Auchan?Do tej pory była to akcja, którą wprowadzono tylko w wybranych sklepach sieci. Okazało się, że "godziny ciszy" przypadły klientom do gustu, co potwierdziła w rozmowie z serwisem wiadomoscihandlowe.pl Dorota Patejko, rzecznik prasowa Auchan Akcja od początku była wprowadzana z myślą o osobach cierpiących na autyzm. Polega na tym, że w markecie w określonych godzinach przyciemniane są światła, nie nadaje się żadnych komunikatów i wyłączane są m.in. muzyka i telewizory. Ponadto otwierana jest specjalna, uprzywilejowana kasa.O tym, kiedy trwają "godziny ciszy", poszczególne sklepy decydują samodzielnie i ogłaszają to lokalnie, m.in. w mediach społecznościowych. Okazało się, że inicjatywa spodobała się większości klientów, którzy po prostu nie lubią robić zakupów w hałasie.