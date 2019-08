"To nieprawda, że jesteśmy propagandzistami". Profesjonalny PR-owiec o kulisach zawodu

redakcja naTemat

olejny odcinek naszego, cotygodniowego programu wideo pt. "Jak to jest być", gdzie przedstawiciele różnych zawodów opowiadają nam o tym... jak to jest być na ich miejscu. To swoista piguła wiedzy dla każdego kogo dany zawód ciekawi, jak i dla wszystkich, którzy chcieliby w danej branży zrobić karierę. W tym odcinku przyjrzymy się pracy PR-owca. Jak być skutecznym w tej pracy? Ile można zarabiać? Jakie są największe błędy popełniane przez PR-owców?Odpowiedzi na te pytania udzielił nam Leszek Kadylski, specjalista ds. Public Relations.Kolejne odcinki w każdą środę o 11.00