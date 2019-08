"Brawo, brawo, brawo". Rzecznik policji pokazał wyzwanie i podbił serca internautów

Rzecznik policji Mariusz Ciarka wziął udział w internetowym wyzwaniu Bottle Cap Challenge. • Fot. Facebook / Psy Dają Głos

nternetowe wyzwania cieszą się coraz większą popularnością. Choć internauci oszaleli na punkcie Bottle Cap Challenge na początku lipca, teraz szał ogarnął także polską policję. Do "czelendżu" dołączył kolejny gliniarz, rzecznik KGP Mariusz Ciarka."Oczywiście kiedy tylko się rano dowiedziałem, zacząłem trenować, ale pierwszą butelkę udało mi się otworzyć, tak jak koledze ze Świętokrzyskiego z półobrotu. Drugą, jak przystało na rzecznika, otworzyłem mikrofonem, przewróciła się, trochę się ulało wody, ale udało się" – zaznaczył."Z trzecią butelką, jak przystało na prawdziwego rzecznika, rozmawiałem. Butelka otworzyła się po 40 minutach. To pokazuje, że łatwiej jest otworzyć z półobrotu, a przekonać kogoś mówiąc jest ciężko"– skomentował. Na koniec jeszcze pokazał, jak otworzyć butelkę w "pościgu policyjnym". I nominował innego rzecznika, Sylwestra Marczaka z warszawskiej policji.Komentarze są różne, ale internauci często doceniają specyficzną autoironię. "Czyli jednak można w naszym betonowym środowisku pokazać, że jesteśmy ludźmi z poczuciem humoru. Brawo. Brawo. Brawo" – napisał jeden z komentujących. "Jestem w pozytywnym szoku z powodu tego co ostatnio publikuje oficjalny fan?page Policji" – dodał inny.Wyzwanie Bottle Cap Challenge – czyli otwarcie butelki za pomocą kopnięcia w półobrotu – stało się hitem sieci w lipcu. Zapoczątkowali je zawodnicy mieszanych sztuk walki, później brali w nim udział rozmaici celebryci. Dołączył między innymi piłkarz Krzysztof Piątek , który gra w Milanie, a także zawodnik MMA Mamed Chalidow.