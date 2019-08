Przewodnik nie był w stanie prowadzić dzieci w góry. Miał 3 promile we krwi

GOPR dostał wezwanie od opiekunów wycieczki. Pijany przewodnik chciał prowadzić dzieci w góry. • Fot. Marta Błażejowska / Agencja Gazeta

eskidzcy goprowcy dostali nietypowe zgłoszenie o pijanym przewodniku, który prowadził dzieci na wycieczkę w góry. Okazało się, że mężczyzna miał we krwi 3 promile alkoholu. Sprawą zajęła się policja.Ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR otrzymali informację od opiekuna grupy w sobotę 10 sierpnia ok. 12:30. Ze zgłoszenia wynikało, że ich przewodnik jest prawdopodobnie pod wpływem alkoholu i nie jest w stanie kontynuować wycieczki. Wszystko działo się na czerwonym szlaku na Klimczok.Po dotarciu na miejsce ratownicy potwierdzili, że przewodnik rzeczywiście był pijany. Jak podaje " Dziennik Zachodni ", mężczyzna miał we krwi 3 promile alkoholu. 54-latek został przekazany policji.Przewodnik miał prowadzić 45-osobową grupę dzieci w wieku szkolnym, w której było trzech opiekunów.