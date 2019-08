Tragedia w rodzinie byłego posła PO. Jego 14-letni syn zginął w wypadku

W wypadku zginął syn byłego posła Platformy Obywatelskiej. • Fot. Krzysztof Hadrian / Agencja Gazeta

Dolistowie Nowym na Podlasiu doszło do tragicznego wypadku. Zginął kierujący quadem 14-latek, który wybrał się na wycieczkę razem z dwoma kolegami. Jak podaje "Kurier Poranny", ofiara śmiertelna to syn byłego posła Platformy Obywatelskiej.Do tragedii doszło w sobotę 10 sierpnia. W Dolistowie Nowym 3 nastolatków w wieku 13, 14 i 16 lat jechało na jednym quadzie po drodze gruntowej. Z informacji "Kuriera Porannego" wynika, że 14-latek, który prowadził pojazd, nagle z nieznanej przyczyny stracił nad nim panowanie i wjechał na prostym odcinku drogi do rowu.Chłopiec zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Pozostałej dwójce – 13- i 16-latkowi nic poważnego się nie stało. Na miejscu pracowała policja i prokurator. Wiadomo już, że nastolatkowie jechali bez kasków.Dzień po wypadku podano więcej informacji o chłopcu, którego nie udało się uratować. Okazało się, że to syn byłego posła Platformy Obywatelskiej na Sejm V, VI i VII kadencji. "Kurier Poranny" nie ujawnił, o którego polityka dokładnie chodzi, ale podaje, że kondolencje rodzinie składają m.in. podlascy politycy i samorządowcy.źródło: " Kurier Poranny