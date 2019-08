"Nie godzę się na wykorzystywanie świętości". Ojciec Kramer dobitnie o 15-latku z Płocka

Ksiądz Grzegorz Kramer ocenił na Facebooku akcję 15-letniego Jakuba Baryły, który z krzyżem w ręku próbował zatrzymać Marsz Równości w Płocku. • Fot. Jędrzej Nowicki / Agencja Gazeta

arsz Równości zostanie zapamiętany dzięki zdjęciom 15-letniego Jakuba Baryły, który w posągowej pozie, z wyciągniętym krzyżem próbował nie dopuścić do przejścia manifestacji. Dziecko o narodowych sympatiach dla prawicy stało się już bohaterem. Na takie wykorzystywanie krzyża zareagował jednoznacznie o. Grzegorz Kramer.





"Nie godzę się na wykorzystywanie świętości do walki z drugim człowiekiem" – napisał jezuita na swoim profilu na Facebooku. Zdaniem o. Kramera, |znów krzyż stał się głupstwem w oczach pogan, tym razem za sprawą chrześcijanina". Duchowny sugeruje, że ktoś młodemu człowiekowi musiał tę akcję podpowiedzieć. Ma nadzieję, że nie było to człowiek dorosły."Nie wiem dlaczego nikt z dorosłych chrześcijan nie podpowiedział temu człowiekowi, że nie każde wzięcie krzyża do ręki i wyruszenie 'przeciw' jest ewangelizacją" – czytamy we wpisie ojca Kramera."Krzyż można wziąć przeciw złemu duchowi, ale nie przeciw człowiekowi. Jezus umarł na krzyżu, by ludzkość rozdartą grzechem pojednać z Ojcem, ale i między nami" – jednoznacznie ocenia akcję 15-letniego Jakuba Baryły.



"Nie godzę się na wykorzystywanie świętości do walki z drugim człowiekiem, przez kogokolwiek, ale szczególnie przez chrześcijan" – podsumowuje wpis.





