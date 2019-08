Morawiecki też odbywa kontrowersyjne podróże. Rządowym samolotem regularnie lata w jedno miejsce

O co chodzi z "Air Wawel"? ujawniono, że Mateusz Morawiecki bardzo często latał do Krakowa. • Fot. Maciej Jaźwiecki / Agencja Gazeta

a stronie internetowej Kancelarii Premiera pojawił się wykaz lotów szefa rządu, które odbył od grudnia 2017 roku do sierpnia 2019 roku. Łącznie było ich 207. Jeden z kierunków wzbudził szczególne zainteresowanie dziennikarzy Wirtualnej Polski, zwłaszcza, że Mateusz Morawiecki latał tam tego samego dnia każdego miesiąca.Afera z nadużywaniem rządowych samolotów przez polityków PiS zatacza coraz szersze kręgi. Dziennikarze Wirtualnej Polski wzięli na tapetę loty Mateusza Morawieckiego , których wykaz pokazał się na stronie internetowej KPRM. Łącznie premier odbył 207 lotów. Co ciekawe w wykazie przewija się szczególnie jeden kierunek - z Warszawy do Krakowa.Sprawa robi się jeszcze bardziej interesująca, jeśli doda się fakt, że premier latał tam 18 dnia niemal każdego miesiąca. Tak było 18 grudnia 2017, 18 lutego 2018, 18 kwietnia, 18 czerwca, 18 lipca, 18 września, 18 listopada, 18 grudnia (dwa samoloty), 18 stycznia 2019, 18 lutego, 18 marca, 18 kwietnia, 18 czerwca, 18 lipca - w sumie 18 połączeń.Jak zaznacza portal, za każdym razem były to loty o statusie HEAD, czyli odpowiednio przygotowane i w towarzystwie zapasowego samolotu. Większość z nich wykonywana była przez rządowego Embraera 175, którego godzinny lot kosztuje około 35 tys. zł.Dziennikarze odtworzyli, co tego dnia premier robił w Krakowie. Odpowiedź jest jedna - premier uczestniczył wtedy w comiesięcznych obchodach na Wawelu upamiętniających pogrzeb Marii i Lecha Kaczyńskich. Czy wraz z premierem latał także prezes PiS Jarosław Kaczyński? Tego nie wiadomo. Interpelację w tej sprawie złożył już szef sztabu KO Krzysztof Brejza.Media przyglądają się wydatkom także innych wysoko postawionych polityków PiS. "Newsweek" prześwietlił warunki mieszkaniowe marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego , który zamieszkuje w willi premiera w centrum Warszawy.źródło: Wirtualna Polska