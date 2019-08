Kłęby dymu i wielka ewakuacja w centrum Gdańska. Już wiadomo, co było przyczyną

Trwa akcja gaśnicza w tunelu pod galerią Forum w Gdańsku. Ewakuowano setki ludzi. • Zrzut ekranu z YouTube.com / Radio Gdańsk

łużby pracują na miejscu pożaru samochodu osobowego, do którego doszło w poniedziałek po południu w tunelu pod galerią handlową Forum Gdańsk. Gęsty dym spowił centrum miasta. Ewakuowano klientów galerii. Jak podaje Radio Gdańsk, strażakom udało się opanować ogień.Do zdarzenia doszło przed godz. 17:45. Z nieznanych na razie przyczyn w tunelu pod galerią Forum Gdańsk zapalił się samochód osobowy. Do akcji gaśniczej przystąpiła łącznie osiem zastępów straży pożarnej. Dym widoczny jest z wysokości Traktu św. Wojciecha.Ewakuowano setki osób, które przebywały w galerii i w jej okolicach. Zamknięto także tunal pod galerią. Jak podaje Radio Gdańsk, nie odnotowano osób rannych, a strażacy opanowali już ogień. Nie mniej cały czas w okolicy Forum Gdańsk panuje silne zadymienie.Jak pisaliśmy wcześniej na łamach naTemat tunele są dość specyficznym elementem infrastruktury drogowej, z którym wielu kierowców nie radzi sobie zbyt dobrze. Widać to było na przykładzie innego tunelu w Gdańsku - pod Martwą Wisłą , gdzie dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji. Czy do takiej też doszło w tunelu pod Forum Gdańsk? Przyczyny tego zdarzenia wyjaśni policja pod nadzorem specjalisty z dziedziny pożarnictwa.źródło: Radio Gdańsk