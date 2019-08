Jak głosować, by nie wspomagać PiS? Krótkim spotem tłumaczą, co z tym d'Hondtem

Więcej list to tylko pozorna szansa na zwycięstwo opozycji w wyborach parlamentarnych, bo system d'Hondta premiuje największe komitety. • Fot. Twitter.com / Jerzy Borowczak

Bartosz Świderski

gromny wpływ na ostateczny wynik jesiennych wyborów parlamentarnych będą miały nie tylko partyjne sympatie Polaków, ale także system d'Hondta – służący do przeliczania oddanych głosów na mandaty poselskie. Jest skomplikowany, ale w sieci pojawiło się jego proste wytłumaczenie.Obowiązująca w Polsce metoda d'Hondta premiuje większe komitety wyborcze kosztem mniejszych. O tym powinni pamiętać ci, którzy myślą, że trzy bloki opozycyjne to pewny sposób na większą sumę głosów dla opozycji niż dla Prawa i Sprawiedliwości. W dyskusjach politycznych można łatwo zauważyć, że tak myśli wielu Polaków, którzy z nadzieją na zmianę władzy będą głosowali na PSL-Kukiz'15 albo blok lewicowy.Niektórzy wręcz zakładają, że zsumowanie około 30 proc. głosów na Koalicję Obywatelską, 10 proc. na Lewicę i choćby nieco ponad 5 proc. na PSL-Kukiz'15 pozwoli na stworzenie koalicji rządzącej i odsunięcie od władzy PiS, które dostanie prawdopodobnie ponad 40 proc. głosów . Ale tak to nie działa.Główne zasady systemu d'Hondta wyjaśnia krótki filmik, który rozpowszechniany jest wśród sympatyków opozycji prodemokratycznej. Wyjaśniono w nim, że wyniki w granicach 5 – 10 proc. dadzą notującym je ugrupowaniom zaledwie około 1 mandat za każde oddane 100 tys. głosów.Jeśli natomiast założymy – zgodnie z ostatnimi sondażami – że najsilniejsza koalicja opozycyjna uzyska około 30 proc. poparcia, to za każde oddane na tę listę 100 tys. głosów dostanie prawdopodobnie 2 mandaty w Sejmie. Taki właśnie wpływ na polskie wybory ma niezmiennie Victor D’Hondt, który co prawda od 118 lat po tym świecie już nie stąpa, ale wciąż mocno miesza na scenie politycznej.