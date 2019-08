Dziwna koalicja Kukiz'15 i PSL z niskim poparciem. W nowym sondażu są pod progiem!

PSL i Kukiz'15 straciły na koalicji. Tak wynika z sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

a ten sondaż czekało wielu. Miał dać odpowiedź, czy poparcie dla PiS może stopnieć w wyniku afery związanej z lotami Marka Kuchcińskiego. Dla opozycji mógł stać się jednym z ostatnich impulsów do zmiany niekorzystnego trendu. Wyniki jednak zaskakują wszystkich.Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie wygrałoby dziś wybory parlamentarne z wynikiem 44 proc. poparcia. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z poparciem 27 proc. – wynika z sondażu dla "Faktów" TVN i TVN24 , przeprowadzonego przez Kantar.Na trzecim miejscu znalazł się wspólny blok lewicy z poparciem 11 proc. 5 proc. uzyskałaby natomiast Konfederacja. Polskie Stronnictwo Ludowe-Kukiz'15 mogłoby liczyć na jedynie 4 proc. poparcia, co oznacza, że ten twór znalazłby się poza parlamentem. Oba ugrupowania straciły na koalicji. W poprzednim badaniu Kantar Kukiz'15 miało 6 proc. poparcia, a PSL – 3 proc.W porównaniu do poprzedniego badania poparcie dla PiS jest... wyższe o 2 punkty procentowe. Natomiast Koalicja Obywatelska zanotowała wynik bez zmian. Wspólna lista służy zaś lewicy, bo blok Wiosny, SLD i Lewicy Razem może liczyć na dwa punkty procentowe więcej niż suma poparcia dla partii, które w poprzednim sondażu były jeszcze sklasyfikowane osobno.Także według innego sondażu przeprowadzonego już po aferze Kuchcińskiego Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na samodzlelną większość w Sejmie. Zgodnie z badaniem IBRiS dla "Rzeczpospolitej", na PiS głosować 41,2 proc. Polaków. Druga jest Koalicja Obywatelska z poparciem 27 proc. Ostatnia na podium jest lewicowa koalicja, w skład której wchodzą SLD, Wiosna oraz partia Razem. Poparcie: 11,6 proc.źródło: TVN24