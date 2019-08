Były poseł Ruchu Palikota skazany na 10 lat więzienia. Miał zlecić zabójstwo swojej żony

Były redaktor tygodnika "Fakty i mity" Roman K. został skazany na 10 lat więzienia. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

yły poseł Ruchu Palikota i redaktor naczelny pisma "Fakty i mity" został skazany na 10 lat więzienia. Oskarżono go o zlecenie zabójstwa żony i działanie na szkodę spółki, którą zarządzał. Sąd uznał jego winę, Roman K. nie przyznał się do większości zarzutów.Policja zatrzymała Romana K. trzy lata temu. Śledczy postawili mu kilka ciężkich zarzutów, między innymi działanie na szkodę spółki wydającej tygodnik "Fakty i mity", w której był prezesem, na łączną kwotę 1,2 mln zł. Inny zarzut dotyczył zlecenia zabójstwa żony Romana K. Zdaniem prokuratury oskarżony miał do popełnienia morderstwa nakłaniać dwóch mężczyzn. Jednemu miał zaoferować pół miliona złotych "wynagrodzenia". Sąd uznał winę oskarżonego i skazał 52-latka na karę 10 lat więzienia i grzywnę w wysokości 200 tysięcy złotych, a także 190 tysięcy złotych na rzecz jednego z towarzystw ubezpieczeniowych, od którego wyłudził odszkodowanie za rzekomo skradzione dwa samochody. Roman K. musi także zapłacić 20 tysięcy złotych odszkodowania swojej żonie. Wyrok nie jest prawomocny. Roman K. do większości zarzutów się nie przyznał.Dodajmy, że oprócz Romana K. wyroki w związku z działalnością na szkodę spółki usłyszały cztery inne osoby.źródło: Rzeczpospolita