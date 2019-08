Szczere wyznanie Krzysztofa Krawczyka. Artysta przyjął ostatnie namaszczenie

Krzysztof Krawczyk wielokrotnie przyjmował namaszczenie chorych. • fot. Patrycja Wanot / Agencja Gazeta

redakcja naTemat

W

rozmowie z katolickim serwisem Aleteia.org Krzysztof Krawczyk zdobył się na poważne wyznanie. Artysta przyznał, że przyjmował namaszczenie chorych, potocznie zwane ostatnim namaszczeniem. I robił to już wielokrotnie.– Cierpię na różne choroby, w tym dość uciążliwą arytmię serca i już kilka razy prosiłem księży o sakrament namaszczenia chorych. Ludzie często kojarzą ten sakrament z ostatnią drogą, z łożem śmierci. Nie wiedzą, że można o niego poprosić w strapieniu, w sytuacji, gdy jest się chorym, aby Pan nas umocnił, podźwignął z naszej słabości – powiedział Krawczyk na łamach serwisu.Sakramentu za każdym razem udzielali Krawczykowi księża oblaci z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Grotnikach pod Łodzią, którzy od lat przyjaźnią się z Krawczykiem.– Tak, to cudowni kapłani. Nigdy nie odmówili mi pomocy. Ten piękny sakrament wiele razy w życiu mnie ratował. Mocno wierzę, że Chrystus to nie tylko Pan, Nauczyciel, ale Przyjaciel, który bezinteresownie jest, bezinteresownie pomaga – podkreślił.źródło: Aleteia.org