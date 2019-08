Ten film zmieni wasze postrzeganie Emilii Clarke. Jest pierwszy zwiastun "Last Christmas"

Emilia Clarke wciela się w rolę Kate, która pracuje jako elf w sklepie ze świątecznymi gadżetami. • Fot. Screen / Last Christmas official trailer

sieci pojawił się trailer filmu inspirowanego piosenką George'a Michaela "Last Christmas". W roli głównej wystąpi Emilia Clarke, świetnie znana z roli Daenerys z serialu "Gra o tron". Zapowiada się świąteczny hit. "Last Christmas" już za kilka miesięcy pojawi się na ekranach kin. Kto komu podaruje serce – cytując refren piosenki zespołu 'Wham" – a rok później je odda? Przekonamy się w nadchodzącym sezonie świątecznym. Film "Last Christmas" wejdzie na ekrany 8 listopada. Nie znamy jeszcze daty polskiej premiery, ale już możemy zobaczyć oficjalny trailer.Główne role w filmie grają Emilia Clarke i Henry Golding. Clarke wciela się w rolę Kate, która pracuje jako elf w sklepie ze świątecznymi gadżetami. Jej życie odmieni się, kiedy pozna Toma (Golding).W filmie zobaczymy jeszcze Emmę Thomson, dobrze znaną miłośnikom komedii, a zwłaszcza świątecznego numeru jeden, czyli "To właśnie miłość"