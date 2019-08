Odważne wyznanie znanego kabareciarza. Wyjawił, dlaczego ma czworo dzieci z różnymi kobietami

Michał Wójcik z kabaretu Ani Mru Mru zdradził, dlaczego każde z jego czworga dzieci ma inną matkę. • Screen / YouTube / newabratv

ichał Wójcik z kabaretu Ani Mru-Mru ponad pół roku temu po raz czwarty został ojcem. Jednak matką żadnego z dzieci nie jest była żona artysty Agnieszka Kałuża. Wójcik zdradził, dlaczego ma czworo dzieci z różnymi kobietami.Agnieszka Kałuża wielokrotnie opowiadała, że mąż ją notorycznie zdradzał . Wszystkie skoki w bok kończyły się ciążami. Aktor miał córkę Julię, zanim jeszcze związał się z Agnieszką. Już w trakcie małżeństwa urodzili się Jakub i Charlie.W kwietniu kabareciarz został ojcem czwarty raz. Na świat przyszedł syn Michał, którego matką jest nowa partnerka artysty. Poznał ją na terapii. Zajęcia, na które uczęszczał, miały mu pomóc odzyskać równowagę w życiu.– Kocham dzieci. To, że moje życie prywatne nie potoczyło się pewnymi torami, no cóż, takie jest życie. Ale dzieci... trzeba zostawiać swoje geny po świecie – wyznał w rozmowie z "Super Expressem" . Opowiedział, jak trudna jest dla niego sytuacja, w której każde z dzieci ma inną matkę.– No niestety to jest bolączka ludzi, którzy żyją w trasie. Nie da się nadrobić okresu straconego w ciągu dwóch, trzech godzin czy jednego dnia. To jest przykre, ale niestety prawdziwe. Trudno jest to zrobić, ale są takie sytuacje jak ta u mnie, która nastąpi za dwa tygodnie. Wynająłem busa, zabieram wszystkie dzieci i wszyscy razem jedziemy na wakacje – powiedział tabloidowi.źródło: " Super Express