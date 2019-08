"Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść". Miała być główną gwiazdą w Sopocie, a fałszowała

Zrzuty z ekranu z występu Bonnie Tyler podczas festiwalu w Sopocie. • Fot. Screen z YouTube / Bonnie Tyler Fans

odczas pierwszego dnia Top Of The Top Sopot Festival na scenie wystąpiła gwiazda wieczoru, czyli Bonnie Tyler. Brytyjska piosenkarka zaśpiewała swoje największe przeboje, za co została skrytykowana przez widzów. Jej występ można było obejrzeć na antenie stacji TVN.Tyler w Operze Leśnej zaprezentowała swoje największe przeboje "Total Eclipse of the Heart" i "It's A Heartache". Gwiazda śpiewała na żywo i jak zauważyli internauci – strasznie fałszowała.W sieci aż zaroiło się od negatywnych komentarzy: "Czemu Bonnie jeszcze śpiewa? Nie lepiej pozostać w pamięci słuchacza z lat swojej świetności?! Uszy więdną"; "Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść"; "Tego nie da się słuchać. Porażka"; "Bonnie Tyler niech już nie śpiewa. Taki fałsz, że masakra".Podczas trwającego od 13 do 16 sierpnia festiwalu na sopockiej scenie wystąpi w sumie 60 artystów z Polski i 14 z zagranicy. A wśród nich m.in.: Edyta Górniak , Ewa Farna czy Margaret