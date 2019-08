Przetakiewicz pokazała, jak wyglądała ponad 30 lat temu. "Sama siebie bym nie poznała"

Joanna Przetakiewicz pochwaliła się zdjęciami z przeszłości. Sama nie może się na nich poznać. • Fot. Instagram.com / @joannaprzetakiewicz

Bartosz Świderski

J

Fot. Instagram.com / @joannaprzetakiewicz

Fot. Instagram.com / @joannaprzetakiewicz

Fot. Instagram.com / @joannaprzetakiewicz

oanna Przetakiewicz pochwaliła się na Instagramie zdjęciami z młodości. To fotografie sprzed 37 lat, więc zrobiła swoim fanom prawdziwą niespodziankę. A przy okazji pokazała, jak bardzo się zmieniła. Sama zresztą stwierdziła, że nie może poznać się na kadrach z przeszłości. Joanna Przetakiewicz na Instagramie ma setki tysięcy fanów. 51-latka jest bardzo aktywna w tym serwisie i regularnie publikuje zdjęcia. Tym razem zamieściła jednak wyjątkowe materiały, bowiem cofnęła się do przeszłości.Przetakiewicz znalazła kilka kadrów sprzed ponad 30 lat. I trzeba przyznać, że zmieniła się nie do poznania. To naprawdę ogromna metamorfoza, na co dowodem są jej słowa w relacji na InstaStories. "Sama siebie bym nie poznała" – stwierdziła. Zobaczcie sami, jakie zdjęcia wstawiła Przetakiewicz.A w ubiegłym roku Joanna Przetakiewicz opowiadała w rozmowie z naTemat o innej stronie życia – doświadczeniach, wielozadaniowości i absurdalnie wysokich wymaganiach, jakie współczesny świat stawia kobietom. Zdradziła również, co jest prawdziwym sekretem piękna (i nie, tu wcale nie chodzi o wygląd).