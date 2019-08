Konto Ewy Farnej na Facebooku zhakowane. Piosenkarka ma apel do fanów

Ewa Farna straciła kontrolę nad swoim Facebookiem. • Fot. Jan Kowalski / Agencja Gazeta

wa Farna straciła kontrolę nad swoim facebookowym kontem. W środę, kiedy wokalistka występowała w Operze Leśnej w Sopocie, na jej Facebooku zaczęły pojawiać się dziwne wpisy. Piosenkarka wyjaśniła, że doszło do włamania.Wulgarne wpisy, fotografie dokumentów, prywatne zdjęcia – to wszystko trafiło na profil Ewy Farnej. Wpisów nie możemy pokazać, bo raz, że nie warto, a dwa, że jej konto obecnie jest zablokowane.Zacytujemy tylko jeden z postów, który zresztą był chyba najmniej obraźliwy: "Można mnie do kotleta wynająć na wesela, biorę każdą chałturę. Jestem słaba jak barszcz".Do całej sprawy Farna odniosła się na Instagramie. "Moi drodzy, każdy fan pewnie zauważył i zrozumiał, że to nie ja publikuję ostatnie posty na Facebooku. Konto zostało zhakowane" – napisała artystka."Proszę fanów i media o nierozpowszechnianie materiałów upublicznionych bez mojej wiedzy i woli. Przepraszam mocno, że moja niemała rzesza (bo ponad 750 tysięcy) fanów jest np. atakowana wulgaryzmami rzekomo moim imieniem. Będę was informowała tutaj na Instagramie, o ile konto do mnie wróci. Haker będzie ścigany" – dodała.