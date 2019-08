Piosenka Zenona Martyniuka hitem na pielgrzymce. Przerobiono utwór "Przekorny los"

Piosenka Zenona Martyniuka "Przekorny los" została przerobiona przez uczestników pieszej pielgrzymki. • Fot. Paweł Małecki / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

• YouTube / Piesza Pielgrzymka Łomżyńska PPŁ

czestnicy 35. Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej przerobili popularny utwór Zenona Martyniuka. Refren piosenki "Przekorny los" w ich wykonaniu brzmi tak: "Z tubą wędruj bracie poprzez świat, tam, gdzie cuda się zdarzają i marzenia się spełniają, do Maryi najpiękniejszej z dam".Utwory Zenona Martyniuka doczekały się już wielu przeróbek. Ale chyba nigdy dotąd nie śpiewali ich uczestnicy pielgrzymek.W sieci pojawiło się nagranie uwieczniające przeróbkę piosenki "Przekorny los". Jego autorami są z kolei uczestnicy 35. Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej. To oni w drodze na Jasną Górę śpiewali już m.in. przeróbki takich piosenek jak "Miłość w Zakopanem" czy "Despacito"."Tuba ciebie dziś wybiera. Z tubą wędruj bracie poprzez świat, tam, gdzie cuda się zdarzają i marzenia się spełniają, do Maryi najpiękniejszej z dam" – tak brzmi przeróbka "Przekornego losu"źródło: Wprost.pl